Россия может потерять $7 миллиардов нефтяных доходов в год, – Fitch

Об этом сообщил младший директор Fitch Вячеслав Демченко, передает БизнесЦензор со ссылкой на РБК.

Как пояснил аналитик, с 1 января 2020 года вступают в силу новые требования Международной морской организации ООН (International Maritime Organization, IMO) – содержание серы в судовом топливе будет снижено с 3,5 до 0,5% для уменьшения вредных выбросов в атмосферу.

При этом нефть сорта Urals, самого распространенного в России, более сернистая и плотная, чем эталонная марка Brent, поэтому она будет торговаться на мировом рынке с большим дисконтом к эталону, чем в последние пять лет.

Средний дисконт Urals к Brent без учета эффекта изменения правил IMO аналитик Fitch оценил в $1,3 за баррель.

"Эффект изменения правил IMO мы начнем наблюдать уже в четвертом квартале 2019 года, когда участники рынка начнут контрактовать поставки нефти с учетом будущего изменения правил по концентрации серы в бункеровочном топливе", – отметил Демченко.

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Fitch допускает, что в результате ужесточения правил IMO в первые месяцы 2020 года дисконт к цене Urals может вырасти до $1-7 за баррель. При достижении среднего дисконта в $3,5 за баррель к уровню цены Brent (ожидается на уровне $60 за баррель), Россия может потерять около 500 млрд руб. налоговых поступлений от НДПИ, НДД и пошлин на нефть и нефтепродукты, поскольку все налоговые расчеты привязаны к стоимости нефти сорта Urals.

Демченко отметил, что эффект дисконта может сохраниться на какое-то время, пока отрасль не адаптируется к новой реальности.

В последние два месяца дисконт Urals к Brent варьируется от $0 до $2 за баррель, отметил трейдер крупной европейской компании.

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