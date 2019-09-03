"Укрнафта" вывела из залога по налоговому долгу скважины стоимостью 3,3 миллиарда

Согласно судебным материалам, 10 апреля 2018 года в адрес "Укрнафты" поступило письмо фискалов, в котором была приведена информация о налоговом долге предприятия на 14,6 млрд грн, в связи с чем было описано имущество компании на 11,27 млрд грн, передает БизнесЦензор со ссылкой на Finbalance.

Указывая на наличие налогового долга, налоговики потребовали предоставить перечень ликвидных активов для их описания в налоговый залог на сумму еще 3,3 млрд грн.

В тот же день "Укрнафта" предоставила соответствующий перечень активов, а именно природный газ в объеме 2,06 млрд кубометров общей стоимостью 18,06 млрд грн (речь идет о спорном газе, поставленном для нужд населения, но не оплаченном в 2006 году, "Укртрансгаз" указывал, что этого газа не существует).

Однако 13 апреля 2018 года налоговики сообщили, что описали в налоговый залог принадлежащие истцу 2044 скважины (на месторождениях различных регионов) на 3,3 млрд грн.

В ходе судебного процесса Офис крупных налогоплательщиков отмечал, что компания-истец не предоставила доказательств наличия у него имущества, которое может быть передано в налоговый залог, поскольку предоставленных истцом доказательств – актов закачки газа в ПХГ и судебных решений – недостаточно для установления этого факта. По мнению налоговиков, такими доказательствами должны быть акты приема-передачи природного газа, оформленные в соответствии с приказом "Нафтогаза".

Налоговики указывали, что право истца распоряжаться добытыми полезными ископаемыми было ограничено законами о госбюджете на 2007 и 2008 годы, которыми предусматривалась продажа всего природного газа собственной добычи предприятиями, доля государства в уставном фонде которых превышает 50%, для нужд населения, и ответчику предоставлены доказательства фактического использования природного газа в объеме 2,06 млрд кубометров "Укрнафты" добычи 2006 года для нужд населения, о чем указано в письмах "Нафтогаза" и "Укртрансгаза" в 2015-2016 годы.

Учитывая это, Офис крупных налогоплательщиков подчеркивал, что предложенное "Укрнафтой" имущество не могло быть признано ликвидным и, соответственно, находиться в налоговом залоге. Кроме того, фискалы ссылались на дискреционный характер полномочия самостоятельно определять описываемое имущество в налоговый залог и отсутствие обязанности обращаться к налогоплательщику для определения перечня такого имущества.

Однако суд не согласился с такой оценкой налоговиков о наличии полномочий у контролирующего органа по своему усмотрению определять перечень имущества, которое может быть описано в налоговый залог (если есть выбор между различным имуществом, балансовая стоимость которого покрывает сумму налогового долга).

По заключению суда, после направления запроса плательщику о перечне имущества, которое может быть описано в налоговый залог, в контролирующего органа "возникает обязанность рассмотреть предоставленные плательщиком предложения и отказать в принятии предложенного имущества в налоговый залог исключительно в предусмотренных законодательством основаниях, а не по собственному усмотрению".

Суд решил, что Офис крупных налогоплательщиков не предоставил надлежащих доказательств обстоятельств, которые исключали бы возможность принятия предложенного имущества в налоговый залог. По оценкам суда, "само по себе наличие в ПХГ природного газа в объеме, превышающем 2,06 млрд куб. м, свидетельствует о возможности его передачи в налоговый залог", а "другое толкование материалов дела противоречило бы принципу res judicata".

"Действующее законодательство, в частности, и налоговое, не содержит понятия "ликвидность" и критериев, которыми должны руководствоваться контролирующие органы при определении ликвидности имущества при решении вопроса его принятия для описания в налоговый залог", – отметил суд.

Учитывая это, Окружной админсуд Киева решил, что "у ответчика не было полномочий по собственному усмотрению определять имущество для описания в налоговый залог".

"Поскольку судом признан противоправным отказ по включению природного газа в акта описи имущества в налоговый залог, то противоправными и любые последующие действия по описанию в налоговый залог любого другого имущества истца", – резюмируется в судебном решении.

Как сообщалось, в апреле 2018 года налоговики заявляли, что было описано имущество "Укрнафты" в налоговый залог на 14,5 млрд0 грн.

Офис крупных налогоплательщиков приводил данные, что за 7 месяцев 2019 года общий налоговый долг "Укрнафты" увеличился с 14,6 млрд грн до 15,8 млрд грн (в т.ч. 3,5 млрд грн – по налогу на прибыль и НДС, а 12,2 млрд грн – рентные платежи).

Подробнее о налоговом долге компании читайте в материале БизнесЦензор: Борьба сырости с плесенью: Как Коломойский вывел из "Укрнафты" миллиард долларов

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