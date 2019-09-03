"Ощадбанк" отсудил 265 миллионов у компании беглого одесского бизнесмена

Как сообщает пресс-служба банка, после вступления в законную силу решение будет направлено для принудительного исполнения, передает БизнесЦензор.

Как сообщалось, в апреле Национальная полиция Украины объявила в розыск владельца холдинга "Агроинвестгрупп" Николая Кучеренко и его сына Виталия.

Предпринимателей разыскивают в связи с присвоением и растратой чужого имущества. Им грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества и запретом заниматься определенной деятельностью в течение трех лет.

По данным в едином судебном реестре, иски против "Агроинвестгрупп" подал ряд аграрных компаний, в частности, международные трейдеры Soufflet, Bunge, Quadra Commodities, а также "Дельта Вилмар", "Греин Экспорт", банки "ТАСкомбанк" и "Райфайзен Банк Аваль".

Ранее "Аграрный фонд" инициировал досудебное расследование о вероятном хищении зерна стоимостью 200 млн грн. Сотрудников "Аграрного фонда" не допустили на шесть элеваторов "Агроинвестгрупп", с которой ПАО имеет договор на хранение пшеницы, кукурузы и подсолнечника, а руководство компании не выходило на связь.

По предварительным подсчетам, потери контрагентов от действий "Агроинвестгрупп" составляют $120-200 млн.

Группа компаний "Агроинвестгрупп" обрабатывает около 30 тыс. га земель в Одесской области. Владельцем холдинга является Николай Кучеренко, директором – Андрей Федянин.

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