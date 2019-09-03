Премьер Великобритании выступил против отсрочки выхода страны из ЕС

Однако, по данным Би-би-си, Джонсон намерен предложить провести выборы 14 октября, если парламент в ближайшее время начнет процесс принятия закона, запрещающего премьеру выводить страну из ЕС 31 октября без договора, передает БизнесЦензор.

"Я ни при каких условиях не буду просить Евросоюз об отсрочке. Мы выйдем из ЕС 31 октября во что бы то ни стало", – заявил Джонсон в телеобращении после экстренного совещания правительства.

Джонсон призвал парламент не вставлять ему палки в колеса. Он заявил, что его жесткая позиция поможет добиться от ЕС договора, который удовлетворит Лондон, в том числе и парламент.

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Палата общин возвращается с каникул во вторник, 3 сентября, и депутаты-оппоненты Джонсона планируют в ближайшие дни принять закон, обязывающий его просить Евросоюз перенести выход из ЕС – предположительно до 31 января.

Официальная позиция Джонсона заключается в том, чтобы добиться от Евросоюза новой редакции проекта соглашения о выходе Британии – проекта, который большинство депутатов, в том числе и сам Джонсон, трижды отклонили этой весной.

Если ЕС не согласится, то новый премьер угрожает вывести Британию без соглашения, что станет серьезным шоком для экономики обеих сторон.

Саммит Евросоюза, на котором предполагается обсудить Brexit, пройдет 17-18 октября.

Борис Джонсон обещает вывести Британию из ЕС в срок, 31 октября, даже если для этого придется резко разорвать связи с ЕС. Однако большинство депутатов парламента – против такого "жесткого брексита".

За три месяца отсрочки, как предполагают оппозиционеры, Британия проведет внеочередные выборы, которые станут своего рода вторым референдумом о выходе из ЕС.

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