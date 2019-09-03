Россия отказалась от новой модификации самолета Sukhoi Superjet

Об этом глава совета директоров и совладелец S7 Владислав Филев сообщил в интервью Ведомостям, передает БизнесЦензор.

По словам бизнесмена, он узнал об этом несколько недель назад на совещании по развитию региональной авиации от одного из руководителей российского министерства.

"На совещании было сказано, что наше соглашение с ГСС (производитель SSJ100) ничтожно. Это меня прямо вывело из себя!", – сказал Филев.

По словам бизнесмена, причиной отказа от разработки SSJ-75 могло стать условие S7, что ее специалисты должны участвовать в испытаниях этих самолетов и контролировать его соответствие нормам летной годности. Компания также требовала внести изменения в конструкцию после выявленных при катастрофе SSJ100 5 мая недостатков.

Как уточнил газете еще один участник совещания, это был замминистра Олег Бочаров.

Источник, близкий к владельцу ГСС, российской "Объединенной авиастроительной корпорации" (ОАК), подтвердил, что модификация SSJ-75 разрабатываться не будет.

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Как сообщалось, ранее мексиканская авиакомпания Interjet, крупнейший зарубежный заказчик российских ближнемагистральных SSJ 100, решила продать эти самолеты.

В мае самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот" загорелся при посадке в московском аэропорту Шереметьево. Всего на борту находись 73 пассажира и пять членов экипажа. По данным Следственного комитета России, в результате катастрофы погиб 41 человек.

Ранее ряд авиакомпаний также объясняли свой отказ от покупки этих самолетов их низкой эффективностью и дефицитом запчастей.

Базовая версия SSJ-100 вмещает от 98 до 105 кресел, самолет способен преодолевать расстояние от 3000 до 4500 километров. В начале 2018 года ГСС объявила о планах разработать 75-местную машину с дальностью полетов до 2000 км. S7 подписала с ГСС предварительное соглашение на поставку с 2022 года 50 SSJ-75 с опционом еще на 25.

В апреле 2019 года российские СМИ писали, что ГСС "в условиях дефицита ресурсов" переносит создание 75-местной версии на неопределенный срок.

S7 – крупнейший частный и второй после "Аэрофлота" перевозчик в стране. В парке S7 84 среднемагистральных Airbus и Boeing и 17 региональных Embraer E-170 вместимостью 78 кресел.

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