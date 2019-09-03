Абромавичус объяснил свое назначение на должность главы "Укроборонпрома"

Об этом сообщил сам Абромавичус, который приступил к выполнению обязанностей гендиректора концерна 2 сентября, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу "Укроборонпрома".

Он подчеркнул, что за время работы обновленного набсовета концерна была сформирована номинационная комиссию с участием международных консультантов, которая провела десятки собеседований и отобрала нескольких претендентов на должность генерального директора.

"Впервые в истории директор "Укроборонпрома" должен был быть избран на конкурсной основе, а не путем политических договоренностей. Но пока шла процедура спецпроверки кандидатов, в Концерне начали происходить вещи, которые могли иметь негативные последствия для национальной безопасности страны", – заявил Абромавичус.

По словам нового главы "Укоборонпрома", в частности, без согласования с наблюдательным советом переписывались уставы предприятий-участников концерна, в СМИ начали появляться утечки секретных контрактов, а на самих предприятиях бывшим руководством "была создана атмосфера нездоровой конкуренции и борьбы за должности".

"Нам начали поступать негативные сигналы от наших контрагентов и международных партнеров. Все это грозило существенными репутационными потерями как самого Концерна, так и государства, чего мы допустить не могли. В конце концов совместно с президентом мы пришли к одинаковому выводу о необходимости возглавить Концерн и войти в его операционную работу", – объяснил свое назначение на должность генерального директора Абромавичус.

"Впрочем, и президент, и я, и все члены наблюдательного совета концерна остаемся сторонниками конкурсного отбора генерального директора "Укроборонпрома". Это наша амбиция и она будет воплощена в жизнь. Конкурс будет объявлен до конца года", – заверил – новый глава концерна.

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Как сообщалось, указ о назначении Айвараса Абромавичуса главой госконцерна "Укрооронпром" президент Владимир Зеленский подписал 30 августа, уволив с этой должности Павла Букина.

Напомним, ранее глава набсовета госконцерна Айварас Абромавичус заявил, что на должность главы правления "Укроборонпрома" уже отобрано три кандидата, которые проходят спецпроверку после собеседования в Офисе президента.

В свою очередь глава фракции "Слуга народа", член наблюдательного совета "Укроборонпрома" Давид Арахамия заявил, что для назначения нового главы "Укроборонпрома" необходимо провести прозрачный конкурс, а пока что можно назначить временного и.о. руководителя госконцерна для решения существующих проблем.

Напомним, В начале июля президент Владимир Зеленский назначил членами Наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром" Давида Арахамию и Андрея Загороднюка.

10 июля министр экономического развития в 2014-2016 годах Айварас Абромавичус избран главой наблюдательного совета госконцерна "Укроборонпром", в который он был введен 12 июня указом президента Владимира Зеленского.