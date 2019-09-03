Кабмин переименовал четыре министерства

Как передает БизнесЦензор, соответствующее постановление Кабмина №829 от 2 сентября обнародовано на официальном правительственном портале.

В частности, Кабмин переименовал Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Министерство развития общин и территорий, Министерство экономического развития и торговли в Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства, Министерство экологии и природных ресурсов в Министерство энергетики и защиты окружающей среды, Министерство по делам ветеранов в Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

При этом в рамках реорганизации Минагрополитики присоединено к Минэкономразвития, Минэнергоугля – к Минэкологии, МинВОТ – к Министерству по делам ветеранов и временно оккупированных территорий, Министерство культуры, молодежи и спорта создано на базе Министерства информационной политики, на него возложены задачи и функции Министерства культуры и Министерства молодежи и спорта, а последние два решено ликвидировать.

Кроме того, Кабмин решил создать Министерство цифровой трансформации, реорганизовав Государственное агентство по вопросам электронного управления.

Правительство также постановило передать новосозданным органам исполнительной власти имущества, права и обязанности предшественников.

Министерству юстиции поручено подать в недельный срок на утверждение Кабмина проекты документов о создании комиссий по реорганизации министерств.

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Министрам новых министерств поручено подготовить и внести на рассмотрение правительства проекты положений о соответствующих центральных органах исполнительной власти, а также предложения о внесении изменений в законодательство, вытекающих из настоящего постановления.

Министерству финансов при подготовке предложений о внесении изменений в закон "О Государственном бюджете Украины на 2019 год" поручено предусмотреть расходы, необходимые для обеспечения выполнения этого постановления.

Как сообщалось, 29 августа Верховная Рада поддержала кандидатуры на должности членов нового Кабинета министров, предложенные новоназначенным премьер-министром Алексеем Гончаруком от имени парламентской коалиции (фракция "Слуга народа").

При этом в новом Кабмине объединены Минэкономразвития и Минагрополитики, Минэнергоугля и Минэкологии, Минветеранов и Министерство по делам временно оккупированных территорий; а также Минкульт и Минмолодежи и спорта.

Подробнее о каждом из новых министров правительства читайте в материале БизнесЦензор: Хто очолив новий Кабінет міністрів

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