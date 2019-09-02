Евросоюз инвестирует в мост, который улучшит сообщение Румынии с Украиной

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на пресс-службу Еврокомиссии, передает БизнесЦензор.

Проект также предусматривает строительство соединительных дорог для улучшения транспортных связей в черноморском регионе Румынии.

Йоханнес Хан, еврокомиссар по вопросам политики соседства, переговоров по расширению и региональной политики, сказал: "Этот проект, который финансируется ЕС, явно улучшит качество жизни в регионе, сокращая дорожные поездки. Способствуя соединению с Молдовой и Украиной, этот проект сплоченности также поможет активизировать отношения ЕС с его соседями".

Проект, который является частью трансевропейской транспортной сети, улучшит сообщение между севером страны, городом Тулча, дельтой Дуная и портом "Констанца" на юге.

В это время опасность может осуществляться лишь мостом Джурджень-Ваду-Оий (88 км на юг от Браилы), или на пароме из Браилы и Галаца.

Переправа на пароме обычно закрыта зимой и весной из-за льда, тумана или бури. Новый мост обеспечит более быструю альтернативу с сокращением времени путешествия примерно на 50 минут. Проект должен быть завершен до конца 2023 года.

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