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02.09.19 18:15

В Украине собрано зерновых с 66% площадей

По состоянию на 2 сентября уборка зерновых и зернобобовых культур в Украине проведен на площади 10,1 млн га, или 66% к прогнозу.

зерно

Об этом сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия Украины, передает БизнесЦензор.

Так, намолочено 39,4 млн тонн зерна при средней урожайности 39,2 ц/га, в том числе:

Кроме того, подсолнечник обмолочен на площади 415 тыс. га, или 7%, и собрано 780 тыс. тонн зерна при средней урожайности 18,8 ц/га. Соя обмолочена на площади 69 тыс. га, или 4% к прогнозу, и собрано 154 тыс. тонн зерна при средней урожайности 22,4 ц/га.

По посеву озимого рапса под урожай 2020 года, то полевые работы проведены на площади 755 тыс. га, или 70% к прогнозу.

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