НБУ перечислил в бюджет 65 миллиардов прибыли

Как сообщила пресс-служба НБУ, это на 17,3 млрд грн больше, чем предусмотрено законом о государственном бюджете Украины на 2019 год, передает БизнесЦензор.

Национальный банк Украины также впервые обнародовал расширенный пакет промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности Национального банка за шесть месяцев 2019 года. До сих пор Национальный банк, согласно закону Украины "О Национальном банке Украины" обнародовал годовую консолидированную финансовую отчетность и квартальный Отчет о финансовом состоянии.

Как уточнилив НБУ, промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность содержит четыре основные формы финансовых отчетов: Отчет о финансовом положении, Отчет о совокупных доходах, Отчет о движении денежных средств, Отчет об изменениях в собственном капитале и некоторые примечания.

Согласно обнародованной 30 августа 2019 года отчетности за первое полугодие 2019 года, за этот период валюта баланса Национального банка уменьшилась на 5%, если сравнить с консолидированным балансовым данным по состоянию на 31 декабря 2018 года, и составляет 993 637 млн грн.

Главным образом это уменьшение связано с погашением обязательств по кредитам, полученным от Международного валютного фонда.

В части обязательств Национального банка за первые шесть месяцев года значительно выросли остатки средств банков (на 41%), государственных и других учреждений (на 75%). Зато сумма депозитных сертификатов сократилась на 27%.

Сумма консолидированной прибыли Национального банка за шесть месяцев 2019 года составила 6 398 млн грн, если сравнить с убытком в 1 128 млн грн, который был получен за аналогичный период 2018 года и был связан со значительным укреплением курса гривни к иностранным валютам.

В 2019 году дальнейшее укрепление гривни также повлекло заметный негативное влияние на прибыль.

Основными статьями, которые на сегодня формируют сумму прибыли Национального банка, являются процентные доходы и результаты переоценки ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости.

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