Нацбанк пытается отсудить у компании Жеваго офисы в центре Киева

Согласно материалам суда, речь идет о недвижимости по адресу г.Киев, ул. Сагайдачного, 139, передает БизнесЦензор со ссылкой на Finbalance.

В частности, НБУ пытается взыскать находящиеся по этому адресу здания корпус №7 Ш площадью 783,5 кв. м, корпус №9 В площадью 1146,5 кв. м, корпус №11 Т площадью 1383,4 кв. м и корпус №17 Ю площадью 1184,2 кв. м.

Ранее Нацбанк также пытался в пределах иного судебного спора обратить взыскание на другие объекты недвижимого имущества по указанному адресу (корпус №20 О площадью 10,16 тыс. кв. м).

Соответствующая недвижимость была передана в ипотеку для НБУ как обеспечение по долгам банка "Финансы и кредит" по рефинансированию.

Как сообщалсь, ранее Государственное бюро расследований (ГБР) объявило о подозрении двум топ-менеджерам ликвидируемого банка "Финансы и кредит", которые в сговоре с другими должностными лицами банка растратили 2,5 млрд грн средств. В ГБР отметили, что проверяется причастность к преступной схеме народного депутата.

По данным Фонда гарантирования вкладов физических лиц, из банка "Финансы и Кредит" перед его банкротством вывели 5 миллиардов гривен.

Оценочная стоимость активов, включенных в конкурсную массу банка, почти в пять раз ниже балансовой: при указанных "на бумаге" 45,065 млрд грн, независимые субъекты оценочной деятельности оценили активы банка только в 9,969 млрд грн.

Напомним, временная администрация в банк "Финансы и Кредит" была введена 17 сентября 2015 года.

Владельцем банка был олигарх Константин Жеваго, который обвинял в банкротстве финучреждения менеджмент.

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