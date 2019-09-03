Элитная недвижимость – грамотные инвестиции. ФОТО

Главная причина привлекательности элитной недвижимости - выбор интересных объектов для инвестиций ограничен. Основным критерием для инвестиционно привлекательной недвижимости остается удобное расположение в центре Киева, с видами на историческую часть города, культурные объекты, Днепр. Таких предложений на рынке немного. Дефицит элитного жилья в центре Киева с годами неизбежно увеличится, что связанно с нехваткой подходящих участков под новое строительство.

На этом фоне уникальным проектом стал жилой комплекс Linden Luxury Residence, расположенный на Липках, рядом с Крещатиком и Администрацией президента. На сегодняшний день это единственный новый элитный дом в правительственном квартале. Уникальное расположение диктует высокий уровень цен, поэтому Linden стал самой дорогой новостройкой Киева.

"Стоимость 1 кв. м в историческом центре Киева постоянно растет. Покупать новую недвижимость в этом районе практически нереально, потому что ее просто нет. Проект Linden я бы отнес к разряду "исключительной" недвижимости. После ввода в эксплуатацию здания цена скорее всего увеличится от 10% до 30%. Если учитывать ограниченное количество элитных домов, то можно прогнозировать, что рыночная стоимость 1 кв. м в районе Липки, в сданном в эксплуатацию доме, будет составлять от 7000 до 12000 у.е.", - уточняет директор сети агентств недвижимости Sitalo Real Estate Антон Ситало.

По мнению экспертов, выбирая объект для инвестиций, кроме расположения, важно обращать внимание на такие факторы: дизайн фасада и внутренних интерьеров, качество материалов, функциональность планировки, инфраструктуру, степень готовности объекта, репутацию девелопера.

В Linden представлены просторные резиденции с двумя, тремя и более спальнями (со своим санузлом и гардеробом), сервисные комнаты, прачечные, студии с панорамным остеклением и уникальным видами на центр города. Дизайн фасада дома и концепцию внутреннего оформления разрабатывала компания Келли Хопен, талантливого британского дизайнера с мировым именем.

"При выборе элитных новостроек для инвестирования необходимо учитывать степень готовности проекта. На значительно более высокую доходность можно рассчитывать, приобретая элитную квартиру в строящемся комплексе. Целесообразно ориентироваться на динамично строящиеся объекты (на этапе надземной части) со сроком сдачи в эксплуатацию не позднее, чем через год, максимум - два. За это время лучшие на рынке объекты дорожают на 20-30%", - комментирует управляющий партнер CBRE Ukraine Радомир Цуркан.

Ввод в эксплуатацию Linden Luxury Residence намечен на конец текущего года. Продажи резиденций стартовали в середине 2018 года. Как сообщают в компании Budhouse Group, девелопере проекта, плановое повышение цен на апартаменты планируется в декабре 2019 года.

Budhouse Group сфокусирована на масштабных проектах недвижимости в различных регионах Украины. Компания владеет торговыми центрами в Львове, Херсоне, Черкассах, крупнейшем в Запорожье гостинично-офисным комплексом, офисными центрами в Киеве. Общая площадь реализованных проектов составляет более 200 000 кв. м. В портфеле компании также ряд крупных проектов различной степени готовности в Киеве, Запорожье, Харькове, Одессе, общей площадью 500 000 кв. м. Компания неоднократно проходила проверки международных инвестиционных и коммерческих структур, таких как EBRD, Starwood, Inditex, Barclays Bank (Suisse) SA, UBS AG, UniCredit Bank Austria AG и прочих.

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