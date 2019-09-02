Медиахолдинг Ахметова закроет газету "Сегодня"

Об этом сообщает пресс-служба медиахолдинга, передает БизнесЦензор.

"В дальнейшем, в режиме 24/7 мы, как и раньше, будем предоставлять актуальную и важную информацию на сайте и в теленовостях", – отмечается в сообщении.

Директор "Медиа Группы Украина" Евгений Бондаренко отметил, что медиарынок во всем мире движется в сторону цифровых СМИ.

"В Украине эти процессы сопровождают наши локальные особенности: система сбыта печатной прессы практически разрушена, печать дорожает в денежном выражении, и тенденция к удорожанию сохранится… В последнее время ситуация только ухудшается, и именно поэтому мы приостанавливаем выпуск ежедневной газеты и концентрируем усилия на развитии сайта и теленовостей под брендом "Сегодня", – пояснил глава холдинга.

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В свою очередь гендиректор "Сегодня Мультимедиа" Андрей Романенко отметил, что за последние девять лет средненедельный охват газет (ежедневных + еженедельных) снизился на 52%, тогда как охват Internet вырос на 60%.

"В Украине закрылось немало газет и журналов, оставшиеся игроки на рынке уже не в состоянии поддерживать инфраструктуру, необходимую для его существования... Особенно эти проблемы актуальны для удаленных регионов, городов с населением 50 000 минус, где газеты традиционно читали. Нет смысла печатать газету и не иметь возможности ее распространить", – сказал топ-менеджер.

"Медиа Группа Украина" – один из 4-х крупнейших и влиятельных медиа-холдингов Украины, входит в структуру "СКМ" Рината Ахметова.

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