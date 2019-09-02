БизнесЦензор

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02.09.19 16:43

Зеленский поручил ужесточить наказание за нелегальную занятость

Верховная Рада должна принять закон об усилении ответственности за теневое ведение хозяйственной деятельности.

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Как передает БизнесЦензор, об этом президент Владимир Зеленский заявил на встрече с руководством Верховной Рады, Кабинета министров и правоохранительных органов.

"Сузить сферы неформальной занятости, в частности, путем существенного усиления ответственности за теневое ведение хозяйственной деятельности. Срок до 1 декабря", – сказал президент.

Глава государства отметил, что ответственными за выполнение этого поручения являются премьер-министр Алексей Гончарук, министр социальной политики Юлия Соколовская, спикер парламента Дмитрий Разумков и глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Зеленский также отметил необходимость провести полный аудит государственных реестров и их наполнения, а также обеспечить условия для проведения всеукраинской переписи населения.

Как сообщалось, по данным Государственной фискальной службы, в первом полугодии 2019 года в результате проверок предприятий было выявлено 10,3 тыс. работников, с которыми работодатели не оформили трудовые отношения. Кроме того, к государственной регистрации привлечено 11,8 тыс. граждан, которые осуществляли предпринимательскую деятельность неофициально.

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