Кабмин ликвидировал экономический департамент Нацполиции, – Гончарук

Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу правительства.

"Полиция больше не имеет права просто так вмешиваться в деятельность бизнеса! Сегодня мы ликвидировали УБЭП или как его официально называли Департамент защиты экономики Национальной полиции Украины", – сообщил премьер.

"Эта одиозная структура не защищала бизнес, а систематически мешала ему работать. Чаще всего через суд получали постановление на проведение следственных действий и начинали обыск: извлекали из офиса компьютеры, бухгалтерию, а из кассы – деньги, документы. Поэтому парализовали работу предприятий, а затем требовали у бизнеса "выкуп", – добавил Гончарук.

По словам главы правительства, вместо ликвидированного Департамента будет создана эффективная структура для расследования финансовых преступлений, куда смогут прийти на работу порядочные и честные работники.

"После ликвидации Департамента перераспределим нужные функции на другие структурные подразделения Национальной полиции Украины. В ближайшее время мы ожидаем, что парламент поддержит проект решения о создании нового органа, который будет заниматься вопросами экономических преступлений", – подчеркнул премьер.

"Ликвидация Департамента не закончится простой сменой вывесок, а будет использована для реформирования подразделений Нацполиции. Если в системе есть честные и профессиональные люди, которые докажут что не брали взятки и готовы работать для государства – они будут иметь такую ​​возможность", – пообещал Гончарук.

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Как сообщалось, ранее в понедельник, 2 сентября, президент Владимир Зеленский поручил принять Закон о создании Службы финансовых расследований (СФР) до 1 октября.

Ранее секретарь СНБО Александр Данилюк сообщал, что на рассмотрение Верховной Рады будет вынесен законопроект о создании Службы финансовых расследований (СФР), разработанный Министерством финансов в 2016 году.

Тогда этот законопроект критиковал министр внутренних дел Арсен Аваков, который выступил против подчинения Службы финансовых расследований Министерству финансов.

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