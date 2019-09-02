"Энергоатом" заказал конденсатор турбины для Запорожской АЭС за 480 миллионов

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно условиям договора, конденсатор для энергоблока №5 Запорожской АЭС поставят до августа 2020 года. Гарантийный срок эксплуатации составляет три года. Предусмотрена выплата аванса в размере около 51% до 20 февраля 2020 года.

Закупку провели по переговорной процедурой из-за отсутствия конкуренции.

Ранее "Энергоатом" уже заказывал "Турбоатому" конденсаторы турбины без торгов по переговорной процедуре: в феврале 2019 года – для энергоблока №3 ЮУАЭС за 469,99 млн грн, в августе 2018 года – для энергоблока №2 ЗАЭС за 484,37 млн грн, в сентябре 2017 года – для энергоблока №4 ЗАЭС за 487,89 млн грн, в декабре 2016 года – для энергоблока №3 ЗАЭС за 448,13 млн грн.

По факту закупки конденсаторов в 2016 году правоохранительные органы открывали производства. В том числе следственное управление ГУНП в Киеве вело уголовное производство от 11 января 2017 года, возбужденное по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами "Энергоатома", которые действуя умышленно с целью получения неправомерной выгоды заключили договор с "Турбоатом" на закупку конденсатора для ЗАЭС по завышенной цене.

Производство открывали по ч.1 ст. 364. По информации первого зампрокурора Киева Кононенко, в дальнейшем это производство было присоединено к материалам производства с переквалификацией на ч.5 ст. 191. В судебном реестре нет никаких упоминаний об этих производство.

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В позапрошлом году стало известно, что должностные лица "Турбатома" не допустили Госаудитслужбу к плановой ревизии финансово-хозяйственной деятельности госпредприятия. Поэтому аудиторы не смогли проверить факты, изложенные в обращении госпредприятия "НДКТИТП им. Осадки" относительно продажи "Турбоатомом" конденсатора для Запорожской АЭС, а также операций, связанных с закупкой "Турбоатомом" сварных труб для конденсаторов АЭС.

"Институт им. Осадки" в своем обращении указывал, что из общей стоимости конденсатора 450 млн грн значительная часть приходится на сварные трубки из нержавеющей стали, которые "Турбоатом" закупает у итальянской фирмы "A.D.Tubi Inossidabili S.p.A" по цене качественных бесшовных труб украинского производства.

В прошлом году "Энергоатом" подал работу "Разработка и внедрение конденсаторов паровых турбин атомных электростанций" на конкурс по получению Государственных премий Украины в области науки и техники. В комментариях против присуждения премии выступил "Институт им. Осадки", а "Турбоатом" заявил, что суд признал информацию последнего недостоверной.

Директором государственного "Турбоатома" является Виктор Субботин - владелец "Мегабанка" и экс-"регионал", который в 2015 году баллотировался в Харьковский облсовет от партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность".

"Энергоатом" возглавляет Юрий Недашковский.

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