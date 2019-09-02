Зеленский поручил подготовить новые лоты для нефтегазовых аукционов

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

"Это очень важно", - сказал Зеленский на встрече с членами Кабинета министров, руководством Верховной Рады и представителями правоохранительных органов в Киеве 2 сентября.

Ответственным за выставление на торги специальных разрешений на пользование углеводородными участками назначен министр энергетики и экологии Алексей Оржель, в чьем подчинении находится Государственная служба геологии и недр.

Зеленский также поручил обеспечить подготовку к предстоящему отопительному сезону, и отчитаться перед ним до 20 сентября о выполнении графика накоплений угля и создании запаса газа, а также о готовности регионов к прохождению зимы.

Ответственными назначены премьер-министр Украины Алексей Гончарук, министр энергетики и экологии Алексей Оржель и министр развития общин и территорий Алена Бабак.

Как сообщалось, с 24 октября 2018 года вступил в силу временный порядок реализации проекта по внедрению электронных торгов по продаже специальных разрешений на пользование недрами. Согласно ему, продажа лицензий осуществляется исключительно через электронные торги.

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