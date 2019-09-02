БизнесЦензор

Меню |Новости Полная версия
02.09.19 20:05

ЦИК купила новым депутатам значки по 1800 гривен за штуку

Центральная избирательная комиссия 7 августа по результатам тендера заказала ООО "Герольдмайстер" депутатских значков на 1,69 млн грн.

ЦИК купила новым депутатам значки по 1800 гривен за штуку

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно условиям договора, до 19 августа компания должна была поставить 470 комплектов из двух нагрудных знаков народных депутатов размером 35х36 мм из серебра с позолотой и эмалью под эпоксидной смолой.

Один из значков имеет застежку-шпильку, а второй – две застежки-бабочки. Комплект в футляре из оклеенного картона с ложементом и карманом обойдется в 3 600 грн.

Таким образом, один значок стоит 1800 грн. На "OLX" такие значки от Львовского ювелирного завода весом 10,37 г из которых серебра-925 – 8,85 г, продают по 1 600-1 800 грн.

Сейчас грамм серебра 925 пробы стоит около 13 грн. Таким образом, в цене депутатского значка на серебро приходится примерно 115 грн или 6%, а остальные 1 685 грн или 94% – это позолота, эмаль, эпоксидная смола, работа, упаковки, налоги, доставка и тому подобное.

Цена нынешнего соглашения на 9% ниже ожидаемой стоимости закупки в 1,85 млн грн.

Закупку провели со второй попытки, поскольку первые торги отменили из-за нехватки участников.

Напомним, на днях нардеп от "Слуги народа" Александр Корниенко сообщил, что его фракция будет носить нагрудные значки с символикой собственной партии вместо стандартных.

Читайте также: ЦИК закупил две тысячи компьютеров по 28 000 за штуку

Фирма "Герольдмайстер" принадлежит Анатолию Шияну, а директором является Денис Аврамчик.

Всего с 2008 года победитель получил государственных подрядов на 46,4 млн грн.

Единственным конкурентом победителя торгов был ФЛП Сопов Александр Михайлович из Киева, совладелец ООО "ВТО "Орден", МП ООО "Имидж Д" и МП ООО "МП Сом-Лтд". Ранее на сайте "Герольдмайстра" было указано, что Александр Сопов является партнером-заказчиком фирмы.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2016—2019, "БизнесЦензор"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100