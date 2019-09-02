Власти Киева планируют закрыть все мусоропроводы в многоэтажных домах

Об этом сообщает пресс-служба Киевсовета, передает БизнесЦензор.

"Если раньше мусоропроводы были неотъемлемым атрибутом высоток, то сегодня они превратились в рассадники антисанитарии, питомники грызунов и источник неприятных запахов", – говорится в пояснительной записке к проекту документа.

Авторы проекта считают, что такое решение позволит обеспечить соответствие зданий современным требованиям и поощрит жителей сортировать мусор.

Соответствующий проект решения теперь должны вынести на одно из заседаний Киевсовета.

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В случае принятия соответствующего документа на одном из заседаний Киевсовета, Департамент жилищно-коммунальной инфраструктуры КГГА совместно с райгосадминистрациями в трехмесячный срок должны составить графики проведения работ в многоквартирных домах. Речь идет о заваривании мусоропроводов с последующей дезинфекцией.

После выполнения всех работ исполнительный орган Киевсовета должен принять меры по проведению перерасчета размера платы за услуги по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий в связи с прекращением предоставления этой услуги.

"Действие этого решения будет распространяться на все многоквартирные жилые дома города Киева, где имеются действующие мусоропроводы, независимо от формы собственности, а также арендаторов таких домов", – подчеркивается в сообщении.

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