БизнесЦензор

Меню |Новости Полная версия
02.09.19 14:40

Зеленский поручил упростить подключение к электрическим и газовым сетям

Новое правительство должно снизить стоимость подключения для граждан и бизнеса к электрическим и газовым сетям до 1 января 2020 года.

Зеленский поручил упростить подключение к электрическим и газовым сетям

Как передает БизнесЦензор, об этом президент Владимир Зеленский заявил на встрече с руководством Верховной Рады, Кабинета министров и правоохранительных органов.

"Упростить порядок и снизить стоимость подключения для граждан и бизнеса к электрическим и газовым сетям, которыми владеют частные монополисты. Срок до 1 января 2020 года", – сказал президент.

По словам главы государства, ответственными за принятие необходимых решений премьер-министра Алексея Гончарука, министр финансов Оксана Маркарова, министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, а также глава Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Оксана Кривенко.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2016—2019, "БизнесЦензор"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100