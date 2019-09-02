БизнесЦензор

Меню |Новости Полная версия
02.09.19 13:50

Хомутынник решил вернуться к управлению бизнесом

Народный депутат Верховной Рады восьмого созыва, сопредседатель депутатской группы "Видродження" Виталий Хомутынник планирует заняться общественной деятельностью и бизнесом, а также возглавил инвестиционный фонд Cascade.

хомутынник

Об этом экс-нардеп сообщил на своей странице в Facebook, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Закончился важный этап в моей жизни в качестве политика. Далее я буду заниматься общественной деятельностью и бизнесом, … возглавлю инвестиционный фонд Cascade", – написал Хомутынник.

В парламент девятого созыва бизнесмен баллотировался по списку "Оппозиционного блока", который не набрал необходимого количества голосов.

Как сообщалось, Виталий Хомутынник вместе с Игорем Коломойским являются совладельцами ЧАО "Укрнафтобуриння" – одной из крупнейших частных газодобывающих компаний в Украине.

Кроме того, Cascade Investment Fund (Каймановы о-ва) Хомутынника владеет 6,59% акций агрохолдинга "Кернел", а также рядом активов в аграрной и энергетической сфере. 

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2016—2019, "БизнесЦензор"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100