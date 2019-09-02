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02.09.19 14:17

Зеленский поручил подготовить план допуска частных локомотивов на железную дорогу

Кабинету министров поручено до конца 2019 года подготовить план реструктуризации АО "Укрзализныця".

Зеленский поручил подготовить план допуска частных локомотивов на железную дорогу

Как передает БизнесЦензор, об этом президент Владимир Зеленский заявил на встрече с руководством Верховной Рады, Кабинета министров и правоохранительных органов.

"Подготовить план реструктуризации "Укрзализныци", в том числе с целью либерализации рынку локомотивной тяги и повышения прозрачности и эффективности деятельности "Укрзализныци". Срок – до конца 2019 года", – сказал президент.

Ответственными за подготовку плана президент указал премьер-министра Алексея Гончарука и министра инфраструктуры Владислава Криклия.

Как сообщалось, ранее премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что считает необходимым проведение т.н. "большой приватизации".

При этом Гончарук счиает логичным поделить "Укрзализныцю" на трех операторов, лишь один из которых должен остаться в госсобственности.

"Она должна быть поделена. Есть модель, когда предприятие делится на операторов трех разных частей. Это отдельная и очень сложная история. То, что может быть и является природной монополией, где не может быть конкурентного рынка можно оставлять государству. И то я бы заводил туда частный капитал на миноритарную долю, чтобы он стимулировал развитие", – уточнил премьер-министр.

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