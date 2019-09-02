БизнесЦензор

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02.09.19 13:05

Зеленский поручил принять закон о легализации казино

Законопроекты о легализации игорного бизнеса и добычи янтаря должны быть разработаны до 1 октября и приняты до 1 декабря 2019 года.

Зеленский поручил принять закон о легализации казино

Как передает БизнесЦензор, об этом президент Владимир Зеленский заявил на встрече с руководством Верховной Рады, Кабинета министров и правоохранительных органов.

"Подготовить и внести на рассмотрение парламента законопроекты о легализации игорного бизнеса и о легализации добычи янтаря. Срок до 1 октября 2019 года", – заявил президент.

Глава государства уточнил, что ответственными за выполнения этого поручения являются премьер-министр Алексей Гончарук и министр финансов Оксана Маркарова.

Зеленский поручил принять указанные законы до 1 декабря 2019 года.

Как сообщалось, ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина легализует азартные игры, в частности, разрешит открывать казино в пятизвездочных отелях.

Минфин оценивал объем теневого лотерейного рынка Украины в $1 млрд

С 2009 года все виды азартных игр в Украине запрещены. Разрешена только лотерея. Казино, игровые автоматы, букмекерские конторы должны были закрыться. Но они работали дальше и продолжают работать. Некоторые – под вывеской операторов государственных лотерей.

Лотерейный "бизнес" в Украине работает под прикрытием окружения Петра Порошенко и Министерства внутренних дел Арсена Авакова.

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