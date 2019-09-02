Банки снизили ставки по краткосрочным депозитам в валюте

Об этом свидетельствует обзор актуальных депозитных программ в банках Украины, проведенный Liga.net,передает БизнесЦензор.

Так, средние ставки по депозитам в гривне на срок больше года снизилась на 0,79 п.п. и составляет 13,92% годовых. Вклады периодом от месяца до трех подешевели на 0,01 п.п. – до 11,99% годовых.

Не претерпели изменений ставки по сбережениям в гривне на срок до месяца, средняя стоимость составляет 9,83% годовых. Выросли в цене депозиты на период от 6 месяцев до года (на 0,53 п.п. до 14,64% годовых). Вклады сроком от 3 до 6 месяцев набрали 0,14 п.п. и предлагают 14,05% годовых. Бессрочные сбережения подорожали на 0,03 п.п. – до 7,85% годовых.

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Средние ставки по депозитам в долларах больше всего снизились по вкладам на периоды от 3 до 6 месяцев (на 0,71 п.п., до 2,21% годовых). Вклады сроком свыше года и бессрочные сбережения подешевели на 0,02 п.п. – до 2,87% и до 0,57% годовых соответственно.

Долларовые депозиты на срок от месяца до трех подешевели на 0,01 п.п. и предлагают 1,15% годовых. Депозиты периодом до месяца не претерпели изменений, их средняя ставка составляет 1,21% годовых. Подорожали вклады сроком от полугода до года (на 0,49 п.п. до 2,79% годовых).

Средние ставки по бессрочным депозитам в евро не претерпели изменений – 0,54% годовых. Также и депозиты сроком менее месяца по-прежнему предлагают 0,87% годовых.

При этом существенно опустилась доходность вкладов в европейской валюте сроком от 3 до 6 месяцев (на 0,74 п.п. до 1,54% годовых). Депозиты периодом от месяца до 3 сбросили 0,01 п.п. и предлагают 1,08% годовых. Подорожали сбережения на срок от полугода до года (на 0,35 п.п., до 1,98%). Вклады на периоды свыше года повысили стоимость на 0,13 п.п. – до 2,22% годовых.

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