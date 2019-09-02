Аграрное направления в Кабмине Гончарука возглавит бывший руководитель УКАБ

Об этом свидетельствует поданная Высоцким декларация за 2018 год, обнародованная в Едином государственном реестре деклараций, передает БизнесЦензор со ссылкой на Liga.net.

В графе "Место работы" указано Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства, а под "занимаемой должностью" значится "заместитель министра".

По данным источников издания, о назначении Высоцкого будет объявлено сегодня на заседании правительства.

Ранее Высоцкий занимал должность первого заместителя главы Черкасской облгосадминистрации. Также он возглавлял профильную ассоциацию Украинский клуб аграрного бизнеса. Высоцкий закончил факультет аграрного менеджмента Национального университета биоресурсов и природопользования.

Как сообщалось, накануне Верховная Рада поддержала кандидатуры на должности членов нового Кабинета министров, предложенные новоназначенным премьер-министром Алексеем Гончаруком от имени парламентской коалиции (фракция "Слуга народа"), в частности Тимофея Милованова – на должность министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Подробнее о каждом из новых министров правительства читайте в материале БизнесЦензор: Хто очолив новий Кабінет міністрів

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