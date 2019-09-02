Премьер-министр Грузии ушел в отставку

Бахтадзе сообщил, что в ближайшие часы проведет брифинг и сообщит о причинах своего решения, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Мамука Бахтадзе занимал должность главы грузинского правительства с июня 2018 года.

В свою очередь лидер парламентского большинства Георгий Вольский заявил, что кандидатура нового премьер-министра Грузии будет названа во вторник после заседания политсовета правящей партии.

"Консультации по кандидатуре премьер-министра продолжаются, и завтра, после заседания политсовета партии, мы сделаем официальное заявление. Пока же говорить о кандидате преждевременно и некорректно", – заявил Вольский.

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Ранее грузинские СМИ со ссылкой на источники в правящей партии "Грузинская мечта" сообщили, что Бахтадзе в ближайшие часы заявит о своей отставке с должности. Согласно тем же источникам, новым премьер-министром станет действующий министр внутренних дел Георгий Гахария.

Между тем, по заявлению представителей оппозиции, назначение на пост премьера Гахария будет "плевком" грузинскому обществу, которое требует его отставки с поста министра внутренних дел за разгон демонстрантов 20 июня у дома правительства, когда пострадали сотни людей.

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