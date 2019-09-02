Новый министр энергетики анонсировал пересмотр ставок налогов на вредные выбросы

Об этом глава ведомства Алексей Оржель заявил на брифинге, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В рамках работы правительства отдельное внимание будет к налогам на экстерналии. Это выбросы, которые вредят окружающей среде. Наша логика вводить именно те налоги на те элементы, которые мы хотим уменьшить", – сказал глава министерства.

Оржель также пояснил, что одним из мотивов объединения министерств энергетики и экологии было исключение конфликта интересов в этой сфере с целью проведения единой государственной политики от добычи ископаемых до снижения вредных выбросов и утилизации отходов.

"В пятницу были первые встречи с министерствами… Мы договорились, что по экологическим позициям будут красные линии, эти красные линии энергетика не сможет (переходить, – ред.)", – сказал министр.

Как сообщалось, Оржель также заявил, что Министерство энергетики и защиты окружающей среды разработает новую энергетическую стратегию Украины.

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