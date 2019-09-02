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02.09.19 11:12

Рябошапка уволил Матиоса с поста главного военного прокурора

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка в понедельник, 2 сентября, подписал приказ об освобождении от должности заместителя генерального прокурора - главного военного прокурора Анатолия Матиоса.

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Об этом сообщает пресс-служба ГПУ, передает БизнесЦензор.

"Кроме того, указанным приказом он исключен из списков личного состава Генеральной прокуратуры и направлен в распоряжение Министерства обороны для решения вопроса о дальнейшем прохождении военной службы", – сказано в сообщении.

Анатолий Матиос занимал пост главного военного прокурора с августа 2014 года.

Как сообщалось, 29 августа президент Владимир Зеленский назначил Руслана Рябошапку генеральным прокурором Украины. До этого он занимал должность заместителя Офиса президента.

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