НБУ выявил среди банков четырех нарушителей правил финмониторинга за месяц

Об этом сообщает пресс-служба НБУ, передает БизнесЦензор.

В частности, к АО "Банк Альянс" применена мера влияния в виде штраф в размере 2,6 млн грн за осуществление рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга, которая заключалась в обслуживании физических лиц (в частности близкого человека национального публичного деятеля, должностных лиц банка), которые проводили финансовые операции с ценными бумагами, а именно облигациями внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

"Банк сам выступал участником (брокером) указанных финансовых операций, а их характер и последствия дают основания полагать, что целью осуществления этих финансовых операций может быть легализация криминальных доходов, конвертация (перевод) безналичных средств в наличные (в частности связанных со снятием наличных средств, куплей-продажей ценных бумаг)", – пояснили в НБУ.

Также указанные операции не имеют документального подтверждения очевидной экономической целесообразности (смысла). В то же время банк фигурирует в уголовном производстве по факту совершения преступлений с использованием ценных бумаг.

Кроме того, "Сбербанк" получил в августе письменное предостережение за неосуществление банком на основании официальных документов проверки полномочий лица, которое действует как представитель клиента.

Государственный "Укргазбанк" оштрафова на 300 тыс. грн за неосуществление надлежащего анализа финансовых операций с учетом риск-ориентированного подхода, а также получил письменное предостережение за отдельные факты других нарушений.

АО "КИБ" получило штраф в размере 200 тыс. грн за неосуществление банком надлежащего анализа финансовых операций с учетом риск-ориентированного подхода.

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