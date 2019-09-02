Новый министр анонсировал пересмотр энергетической стратегии Украины

Об этом глава ведомства Алексей Оржель заявил на брифинге, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Энергетическая стратегия точно будет пересмотрена, потому что у нас есть стратегия, которая не выполняется", – сказал министр.

Среди приоритетов обновленной стратегии Оржель назвал наращивание газа собственной добычи, так как существующий потенциал используется недостаточно. По его словам, в Украине уровень добычи соответствует 1,2% запасов, тогда как общемировой тренд в мире – 4-5%.

"Будут законодательные инициативы для увеличения добычи газа. На рынке будут реформы, всех приглашаем к инвестициям", – заявил Оржель.

Глава министерства уточнил, что вопрос таких инвестиций обсуждался с американскими партнерами на переговорах в Польше, состоявшихся на выходных.

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