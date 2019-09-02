Нацбанк сократил покупку валюты на межбанке в 4 раза

Как передает БизнесЦензор, об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Все $20 млн были приобретены путем проведения интервенций по наилучшему курсу (с использованием инструмента matching).

При этом валюту на минувшей неделе Нацбанк на межбанковском рынке не продавал.

В целом с начала года НБУ купил на межбанке $3,23 млрд, а продал – $248,23 млн.

Как сообщалось, в период с 19 по 23 августа купил на межбанковском валютном рынке $79,5 млн, что на 32,9% больше, чем неделей ранее.

На предыдущей неделе с 12 по 16 августа купил на межбанковском валютном рынке $59,8 млн, что в 2,6 раза меньше, чем неделей ранее.

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