Молочная группа "Милкиленд" увеличила убыток за полгода в 3 раза

Об этом говорится в отчете группы на Варшавской фондовой бирже, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Консолидированная выручка "Милкиленда" в январе-июне 2019 года незначительно уменьшилась – до 65,88 млн евро, тогда как EBITDA сократилась в 6,8 раза – до 0,53 млн евро.

"Этот стабильный результат (по выручке, – ред.) был вызван значительно более высокой выручкой в Украине (рост на 36% – до 25 млн евро), компенсируемой снижением продаж в России и Польше (снижение на 8,5% – до 36,7 млн евро и на 45% – до 4,1 млн евро соответственно). Положительная динамика продаж группы в Украине в первом полугодии 2019 года была обусловлена ​​ростом продаж сливочного масла, стабильными продажами цельномолочной продукции, что частично компенсировалось снижением продаж сыра", – отмечается в документе.

Снижение выручки в РФ, по данным "Милкиленда", было вызвано уменьшением продаж цельномолочной продукции, в то время как в Польше группа столкнулась с падением продаж сыра и сухих молочных продуктов как в натуральном, так и в стоимостном выражении из-за сокращения операций в этой стране.

В результате снижения продаж сыра в Украине и Польше общие продажи группы в сегменте сыра и масла в отчетном периоде снизились на 19% – до 19,7 млн евро по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а доля этого сегмента в общей выручке – до 30% в первом полугодии 2019 года с 37% в первом полугодии 2018 года.

Сегмент цельномолочной продукции, по-прежнему, являющийся крупнейшим вкладчиком в выручку группы (с долей 48% против 50% от общей выручки в первом полугодии 2018 года), в первом полугодии 2019 года показал снижение выручки на 4% – до 31,6 млн евро, что вызвано в основном меньшими объемами продаж в РФ (снижение на 10% по сравнению с первым полугодием 2018 года).

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В течение шести месяцев, закончившихся 30 июня 2019 года, продала часть имущества в рамках процедуры банкротства Останкинского молочного завода (РФ). Общая сумма проданного имущества составила около 9,5 млн евро. Эти средства были частично использованы для погашения обязательств перед кредиторами. В августе 2019 года "Милкиленд" приостановил работу сыродельного завода "Островия" (Польша) в связи с отрицательными финансовыми результатами за первое полугодие 2019 года.

"Милкиленд" за отчетный период увеличил операционный убыток в 5,2 раза – до 9,11 млн евро.

Валовая прибыль группы сократилась на 24,2% по сравнению с первым полугодием 2018 года – до 8,57 млн евро. Совокупные обязательства увеличились на 15% – до 180,7 млн евро по состоянию на 30 июня 2019 года по сравнению с 30 июня 2018 года, главным образом, в результате роста текущих обязательств на 21% – 167,4 млн евро.

Группа компаний "Милкиленд" – крупный производитель молочной продукции на рынке Украины. Ее производственные мощности в Украине, России, Польше могут перерабатывать 1,33 млн тонн молока в год.

В Украине группе "Милкиленд" принадлежит 10 заводов, производящих широкий ассортимент молочной продукции, в том числе сыры, свежие молочные продукты и масло, которые реализуются под торговыми марками "Добряна" и "Коляда". Летом 2012 года "Милкиленд" приобрел Мазовецкий сыродельный завод Ostrow.

Основным вледельцем группы является бизнесмен Анатолий Юркевич.

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