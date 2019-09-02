Аргентина ограничила продажу валюты из-за падения курса песо

Соответствующий указ президента страны Маурисио Макри был опубликован в воскресенье, 1 сентября, передает БизнесЦензор со ссылкой на Deutsche Welle.

Согласно документу, крупным экспортерам для покупки иностранной валюты и ее перевода за рубеж потребуется разрешение от Центрального банка.

Физические лица не смогут покупать больше $10 тысяч в месяц. Действовать такие меры будут до 31 декабря 2019 года.

В указе отмечается, что это вызвано необходимостью "более тесного регулирования торговли иностранной валютой и укрепления нормального функционирования экономики".

Таким образом правительство Аргентины хочет бороться с продолжающимся экономическим кризисом в стране. Некоторые аргентинцы сняли свои сбережения на прошлой неделе из-за опасения дефолта. Экономика Аргентины уже второй год подряд находится в рецессии, а уровень безработицы в стране вырос. На протяжении последних 12 месяцев инфляция составляла 40%.

Как сообщалось, на прошлой неделе международное агентство Standard&Poors снизило кредитный рейтинг Аргентины до уровня "выборочного дефолта" (SD) после того, как правительство Аргентины в одностороннем порядке продлило срок выплат по всем краткосрочным бумагам.

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