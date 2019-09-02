Швеция введет новый налог из-за военной угрозы от России

Об этом на совместной пресс-конференции сообщили глава оборонного ведомства страны Петер Хультквист и министр финансов Магдалена Андерссон, передает БизнесЦензор со ссылкой на Deutsche Welle.

Планируется, что дополнительный налог коснется банков.

"Прибыль четырех крупных банков – Handelsbanken, Nordea, Swedbank и SEB – в прошлом году составила 112 млрд шведских крон (10 млрд евро), что на три миллиарда (277 млн евро) выше, чем в 2017 году", – отметил Хультквист, добавив, что профильные органы должны удостовериться, что эти средства пойдут на целевые нужды.

"Есть возможность сделать налоговую нагрузку на банки более существенной, чем она представляется сегодня", – в свою очередь подчеркнула Андерссон.

Как пишет газета Aftonbladet, Андерсон уточнила, что уже в 2022 году за этот счет удастся собрать 5 млрд крон (462 млн евро). При этом в деталях механизм функционирования нового сбора министр пока не описала.

В свою очередь издание Expressen отмечает, что оборонная сфера страны с 2022 по 2025 годы должна получить ежегодную прибавку финансирования в том же размере.

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О наращивании расходов на военные нужды 30 августа договорились Партия центра и "Либералы". Ранее об этом же говорил и министр обороны страны Хультквист. Приводя аргументы в пользу увеличения оборонного бюджета, он сослался на рост внешних угроз, приведя, в частности, в пример агрессию России против Грузии и аннексию Москвой украинского Крыма, указывает Expressen.

В начале июля власти Швеции усилили противовоздушную оборону на острове Готланд в Балтийском море. Там была размещена новая противоракетная система "земля-воздух". Комплекс ПВО разработан компанией Saab, он заменит размещенные ранее мобильные зенитные системы. Остров Готланд расположен в 330 км от Калининграда, где располагается штаб Балтийского флота ВМФ РФ.

В последние годы в регионе неоднократно возникали ситуации, когда самолеты НАТО сопровождали российские военные самолеты над Балтикой и наоборот. Наблюдались и более опасные ситуации, когда самолеты РФ пролетали вблизи американских кораблей.

Швеция не являетя членом НАТО и в последнее время неоднократно заявляла о нарушении своего воздушного пространства российскими военными самолетами и других инцидентах в балтийском регионе с участием РФ.

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