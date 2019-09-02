Вице-президент США пообещал поддержку энергетической безопасности Украины

Об этом сообщает пресс-служа президента Украины Владимира Зеленского по итогам встречи с вице-президентом США Майком Пенсом в Варшаве, передает БизнесЦензор.

"Стороны также обсудили сотрудничество в энергетической сфере, отметив важность подписанного Меморандума о взаимопонимании между Украиной, Польшей и США. Вице-президент Майк Пенс особо отметил поддержку Соединенными Штатами независимости Украины в энергетическом вопросе", – сказано в сообщении.

Как отмечается в сообщении, украинская и американская стороны также обсудили предоставление военно-технической помощи Украине, ситуацию на Донбассе и пошаговую стратегию возвращения мира в Украину. Майк Пенс заверил, что США не изменят позицию по поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины.

Вице-президент Соединенных Штатов также поднял вопрос реформ, которые будет проводить новое правительство, и борьбы с коррупцией.

Владимир Зеленский в ответ заверил, что Украина решительно настроена на трансформацию, подчеркнув, что в первый день работы нового парламента было зарегистрировано более 70 законопроектов, которые, среди прочего, предусматривают преодоление коррупции.

Кроме того, речь шла о предстоящем визите Владимира Зеленского в США и встрече с Президентом Дональдом Трампом.

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Как сообщалось, ранее Владимир Зеленский заявлял, что единственным человеком, способным решить проблему "Северного потока-2" в интересах Украины, является президент США Дональд Трамп.

"Единственное решение этого вопроса – у меня состоится встреча с президентом США. Это единственный человек, который, я уверен, решит этот вопрос в сторону Украины", – сказал Зеленский.

По словам президента, ни канцлер ФРГ Ангела Меркель, ни президент Франции Эмманюэль Макрон не будут влиять на продолжение строительства указанного газопровода в связи с давлением со стороны бизнеса обеих стран.

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