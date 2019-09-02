Офис Зеленского передумал переезжать в Украинский дом

Об этом глава Офиса Андрей Богдан заявил в проекте "100 дней президента" на телеканале "1+1", передает БизнесЦензор.

"Мы не можем найти на сегодняшний день вариант переезда. Была абсолютно логичная конструкция переезда в Украинский дом с размещением здесь музея. Но действительно время проведения там ремонтных работ плюс все эти системы секретности, связи, безопасности – это настолько все сложно, что нет смысла это делать как временно", – заявил Богдан.

В свою очередь первый помощник президента Сергей Шефир назвал несвоевременным вопрос переезда Офиса президента в Украинский дом.

"Не время – но это лично мое мнение. И нет таких предложений, чтобы все сказали: да, это супер-предложение, это недорого, красиво и там удобно", – сказал Шефир.

Напомним, 18 апреля на то время кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил о желании перенести Администрацию президента с Банковой.

Впоследствии команда президента предложила перенести офис главы государства в Украинский дом на Европейской площади, расположенной неподалеку от правительственного квартала.

Перед парламентскими выборами Зеленский ознакомился с концепцией переезда и одобрил ее. Тогда Андрей Богдан заявлял, что разработана концепция, которая предусматривает, что переезд произойдет без использования средств государства. Саму концепцию президенту представлял друг Боглана столичный засройщик Андрей Вавриш.

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