БизнесЦензор

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01.09.19 15:20

Telegram скроет номера пользователей

В ближайшее время Telegram выпустит обновление, благодаря которому пользователи смогут скрывать свои телефонные номера ото всех, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

telegram

Об этом со ссылкой на Ведомости сообщает БизнесЦензор.

Сейчас в мессенджере можно убрать отображение номера, но если контакт сохранен у кого-то в списке номеров, то настройки приватности действовать не будут.

По данным собеседников агентства, решение выпустить такое обновление связано с протестами в Гонконге. Новые настройки конфиденциальности в Telegram позволят митингующим скрывать свои личности от местных органов власти. Однако один из источников допустил, что власти могли заранее сохранить себе базу контактов, причастных к акциям. В этом случае новая функция Telegram не защитит участников протестов.

В Гонконге уже более двух месяцев продолжаются массовые демонстрации. Изначально митингующие требовали от властей полностью отказаться от закона об экстрадиции подозреваемых в Китай. Позже их требования расширились. В частности, они стали добиваться, чтобы власти перестали квалифицировать протесты 12 июня как беспорядки и освободили арестованных активистов.

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