Лукашенко призвал белорусских производителей сахар искать рынки сбыта вне России

Об этом со ссылкой на ТАСС сообщает БизнесЦензор.

"Вы мне не страдайте. Ваше дело - продать то, что вырастили крестьяне. Россия не единственная в мире. Уже сейчас надо шевелиться. Не только и не столько в поле, а искать рынки реализации", - отметил Лукашенко.

Представители одного из хозяйств доложили главе государства, что на традиционном для белорусских производителей российском рынке наблюдается избыток сахара. Как заявили в президентской пресс-службе, "в России накопились значительные излишки, поэтому она демпингует, предлагая цену примерно на 50 копеек за килограмм ниже, чем в Беларуси". "Думайте, где вы будете продавать сахар", - заявил Лукашенко, обращаясь к руководству Минсельхозпрода и губернатору Минской области.