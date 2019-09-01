Зеленский анонсировал антикоррупционные процессы осенью

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Я думаю, что осенью, когда у нас появится и Антикоррупционный суд, и генеральный прокурор все начнется", - сказал Зеленский в программе "100 дней президента Украины", которая транслировалась в субботу на телеканале "1+1", отвечая на вопрос ведущего о том, когда за свои деяния ответят те, кто заслужил.

Ведущий также вспомнил об одном из слоганов предвыборной президентской кампании Зеленского "Весна придет – сажать будем".

На вопрос, будет ли "аукцион уголовных дел", Зеленский, улыбаясь, ответил: "Аукцион уголовных дел? Посмотрим. Сколько денег будет не хватать государству. Возможно".

При этом говоря о том, как это может происходить, он напомнил, как это было в сериале "Слуга народа", где сам сыграл президента.

"Есть уголовные дела и есть такие люди. Родину продавать нельзя. Потому некоторые дела ни в коем случае нельзя продавать и под залог некоторым людям нельзя выходить", - подчеркнул при этом президент.