Украина, Польша и США подписали меморандум о сотрудничестве в сфере энергетики

Об этом Данилюк написал в Facebook, передает БизнесЦензор.

"Сегодня Украина, Польша и США подписали Меморандум о трехстороннем сотрудничестве в сфере энергетики", - сообщил Данилюк в субботу.

"На встрече с министром энергетики США Риком Перри, которая предшествовала подписанию Меморандума, мы обсудили важность диверсификации рисков, продиктованных зависимостью от поставок российского газа, как для Украины, так и для Польши. Одним из шагов обеспечения энергетической независимости нашего государства будет налаживание поставок сжиженного газа через Польшу", - добавил он.