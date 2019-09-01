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01.09.19 09:43

Украина, Польша и США подписали меморандум о сотрудничестве в сфере энергетики

Украина, Польша и США подписали меморандум о трехстороннем сотрудничестве в сфере энергетики, сообщил секретарь СНБО Александр Данилюк.

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Об этом Данилюк написал в Facebook, передает БизнесЦензор.

"Сегодня Украина, Польша и США подписали Меморандум о трехстороннем сотрудничестве в сфере энергетики", - сообщил Данилюк в субботу.

"На встрече с министром энергетики США Риком Перри, которая предшествовала подписанию Меморандума, мы обсудили важность диверсификации рисков, продиктованных зависимостью от поставок российского газа, как для Украины, так и для Польши. Одним из шагов обеспечения энергетической независимости нашего государства будет налаживание поставок сжиженного газа через Польшу", - добавил он.

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