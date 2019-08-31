США вводят дополнительные пошлины против Китая

Об этом со ссылкой на DW сообщает БизнесЦензор.

Ранее власти позволяли в течение короткого периода ввозить в страну по прежним тарифам продукцию, которая уже находилась в пути на момент вступления в силу новых таможенных сборов. Однако в этот раз подобной практики не будет, подчеркнули в службе.

КНР и США на протяжении нескольких месяцев вели переговоры об урегулировании торговых споров. В мае Вашингтон ввел дополнительные пошлины на китайскую продукцию, повысив таможенный сбор с 10 до 25 процентов на китайские товары общей суммой в 200 млрд долларов. На некоторые товары 25-процентные пошлины были установлены еще раньше. В начале июня власти Китая предприняло ответные меры в отношении более чем 5 тысяч товарных позиций США.

В начале августа президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил, что с 1 сентября 2019 года в США вступят в силу новые 10-процентные пошлины на китайские товары общей стоимостью в 300 млрд долларов в год. Однако после очередного раунда переговоров с Китаем глава Белого дома отложил введение таможенных сборов на ряд категорий товаров до 15 декабря, чтобы дать американцам возможность сделать покупки перед Рождеством.

Руководство Китая в ответ распорядилось приостановить импорт американской сельскохозяйственной продукции, а также ввести дополнительные пошлины от 5% до 10% на более чем 5000 наименований товаров общей стоимостью 75 млрд долларов ежегодно. Сборы будут введены в два этапа - 1 сентября и 15 декабря текущего года.

После решения Пекина Трамп заявил, что планируемые с 1 сентября пошлины составят не 10, а 15 процентов.