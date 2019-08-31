Цены на нефть показали максимальный рост с начала июля

Об этом со ссылкой на Enkorr сообщает БизнесЦензор.

В период с 26 по 30 августа нефтяные котировки показали максимальный недельный рост с начала июля. Нефть марки Brent подорожала с $58,82 до $60,61 за баррель (+3,04%), WTI — $53,05 до $56,68 за "бочку" (+6,84%).

Драйверами роста стали падение коммерческих запасов нефти в США на 10,03 млн барр. (данные Минэнерго) при прогнозном снижении на 2 млн барр., и заявление президента США Дональда Трампа, что Китай хочет подписать новое торговое соглашение с Соединенными Штатами.

Реакция китайской стороны на слова Трампа оказалась неоднозначной, что дезориентировало нефтяные рынки.

Вице-премьер КНР Лю Хэ сказал, что его страна готова разрешить спор путем "спокойных" переговоров. Однако министерство иностранных дел Китая заявило, что не слышало о каких-либо недавних телефонных переговорах между Соединенными Штатами и Китаем по вопросам торговли и выразило надежду, что Вашингтон прекратит свои "неправильные действия" и создаст условия для переговоров. Это усилило опасения рынков по поводу замедления мировой экономики и снижения спроса на нефть.

Дополнительную поддержку нефтяным "медведям" оказало укрепление доллара США на фоне неопределенности с Brexit. Это снижает инвестиционную привлекательность нефти для держателей альтернативных валют. Кроме того, по итогам прошлой недели нефтедобыча в США увеличилась до 12,5 млн барр./сут., что при относительно стабильном спросе создает условия для увеличения коммерческих запасов нефти в США.