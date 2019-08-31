Roshen оспорила в российском суде штраф против Липецкой фабрики

Об этом со ссылкой на ТАСС сообщает БизнесЦензор.

Заседание состоится 19 сентября, сообщила пресс-секретарь Арбитражного суда Липецкой области Инна Семенская.

"В Девятнадцатом арбитражном апелляционном суде в Воронеже 19 сентября в 16:00 мск пройдет заседание, на котором рассмотрят жалобу компании Roshen на начисление ей 62,7 млн рублей дополнительных налогов и штрафов. Ранее, в марте, Арбитражный суд Липецкой области признал это дополнительное начисление законным", - сказала она.

Девятнадцатый арбитражный суд в Воронеже 5 июля отклонил одну апелляцию корпорации Roshen на решение суда первой инстанции - Арбитражного суда Липецкой области - о начислении ее липецкой фабрике 361,5 млн рублей налогов и штрафов.

"Roshen может до 5 сентября обжаловать и это решение - подать кассацию в Арбитражный суд Центрального округа в Калуге. При этом Roshenдолжна нас уведомить об этом, пока же мы такого документа от нее не получали", - уточнила Семенская.

Roshen ведет процесс по оспариванию начислений с 2015 года, когда ей было предложено уплатить почти 285,9 млн рублей налога на добавленную стоимость за I-IV кварталы 2012 года, а также 26,2 млн рублей пеней по данному налогу и штраф в размере 49,5 млн рублей.

Корпорация Roshen является одним из активов Порошенко, включает пять кондитерских фабрик, в том числе Киевскую, Кременчугскую, две Винницкие (Украина), Клайпедскую (Литва) и Bonbonetti Choco (Венгрия), производит в год около 450 тыс. тонн продукции 350 видов кондитерских изделий.

В 2015 году в отношении ее руководства в России было возбуждено уголовное дело о мошенничестве с бюджетными средствами на 180 млн рублей. Басманный суд в Москве наложил арест на имущество Липецкой фабрики, а именно склад готовой продукции, четыре цеха, здание подсобного корпуса и семь участков земли площадью более 700 тыс. кв. м. Все сотрудники Липецкой фабрики уволены, производство закрыто.