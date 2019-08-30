Итоги недели: Снижение тарифа для бизнеса, долги Пинчука и новый Кабмин Зеленского

ВЛАСТЬ

Новый состав Верховной Рады принял присягу и приступил к работе

Новоизбранный созыв Верховной Рады 29 августа открыл первое заседание и принял присягу. Спикером парламента депутаты избрали представителя фракции "Слуга народа" Дмитрия Разумкова, а также утвердили руководство и персональный состав комитетов. В первый день работы парламент утвердил главу СБУ и сменил Генпрокурора.

Рада назначила новое правительство Украины

Верховная Рада 290 голосами назначила заместителя главы Офиса президента Алексея Гончарука на должность премьер-министра. Он уже пообещал провести налоговую реформу, масштабную приватизацию, ликвидировать системную контрабанду и анонсировал переговоры о новой программе с МВФ.

Верховная Рада также назначила новый персональный состав Кабинета министров, в котором будет на 4 министерства меньше.

Подробнее о каждом из новых министров правительства читайте в материале БизнесЦензор: Хто очолив новий Кабінет міністрів

Новая Налоговая служба объявила о начале работы

Государственная налоговая служба начала свою работу после того, как соответствующее распоряжение Кабмина было опубликовано 28 августа. ГФС прекратит свое функционирование после того, как завершится процесс формирования Таможенной службы.

ЭНЕРГЕТИКА

Нацкомиссия снизила тариф "Укрэнерго" в три раза с 1 сентября

НРЭКУ снизила тариф "Укрэнерго" на услуги по передаче электрической энергии с действующего уровня 312,14 грн за МВт-ч до 116,54 грн за МВт-ч (без НДС) с 1 сентября. В первую очередь снижение тарифа на электроэнергию будет ощутимым для крупных потребителей, которые присоединены к сетям "Укрэнерго".

"Укртрансгаз" провел учения на случай прекращения транзита газа

"Укртрансгаз" и "Нафтогаз Украины" провели совместные учения, в ходе которых отработали порядок действий диспетчеров и других служб Оператора ГТС Украины на случай остановки "Газпромом" транзита газа с 1 января 2020 года.

"Нафтогаз" увеличил чистую прибыль в 3 раза

"Нафтогаз Украины" как отдельное юридическое лицо в январе-июне 2019 года увеличил чистую прибыль в 2,9 раза (на 13,58 млрд грн), по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, – до 20,58 млрд грн.

Запасы газа в хранилищах достигли 18 миллиардов кубометров

Украина увеличила запасы газа в подземных хранилищах до 18,03 млрд млн куб. м из 20 млрд запланированных на начало отопительного сезона, сообщил глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

ФИНАНСЫ

Всемирный банк выделил Украине $200 миллионов на подготовку запуска рынка земли

Украина подписала соглашение о займе с Международным банком реконструкции и развития (структура Всемирного банка) на сумму $200 млн. Средства планируют направить на ряд мероприятий, связанных с подготовкой к запуску продажи сельхозземель.

Перед этим президент Владимир Зеленский в ходе встречи с главой Всемирного банка (ВБ) Девидом Малпассом подтвердил свои намерения провести земельную реформу.

Минфин снизил ставку по самым долгосрочным гривневым облигациям

Минфин на аукционах по продаже ОВГЗ 27 августа привлек 1,77 млрд грн, что на 70% больше, чем неделей ранее. При этом ставка размещения самых "длинных", 5,5-летних, облигаций была снижена до 15,3%

ОВГЗ продолжили покупать иностранные инвесторы – портфель облигаций в собственности нерезидентов 29 августа увеличился на 1,02 млрд грн, до 87,5 млрд грн.

Никопольский завод Коломойского пошел на мировое соглашение с Нацбанком

Никопольский завод ферросплавов инициировал мировое соглашение, по итогам которого частично погасит задолженность "Приватбанка" перед Национальным банком, по которой было заложено имущество предприятия.

Как отмечают в НБУ, решение судебного спора с поручителями по кредитам рефинансирования "Приватбанка" путем мирового соглашения состоялось впервые.

Арбитраж в Стокгольме запретил продажу акций "Проминвестбанка" в пользу Коломойского

Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма запретил продавать акции "Проминвестбанка" в рамках рассмотрения поданного к Украине иска российской госкорпорации ВЭБ.РФ.

Исполнительная служба выставила на продажу 99,7726% акций ПИБа в рамках исполнения решения Арбитражного суда в Гааге по взысканию с РФ компенсации за захваченное в Крыму недвижимое имущество связанных с Игорем Коломойским компаний. Однако на покупку акций не поступило ни одной заявки.

КОРПОРАЦИИ

ICU Пасенюка продала бизнес в солнечной энергетике

Группа ICU продала американскому инвестиционному фонду VR Capital Group доли в совместных проектах альтернативной энергетики, условия сделки не разглашаются. Соглашение включает крупные СЭС в Хмельницкой и Херсонской области, и целый ряд небольших станций в Николаевской области.

Interpipe Пинчука согласовал реструктуризацию облигаций на $200 миллионов

"Интерпайп" получила согласие держателей еврооблигаций на $200 млн с погашением в 2017 году на их реструктуризацию путем выпуска новых евробондов на $82,1 млн с погашением в конце 2024 года и инструментов восстановления стоимости, выплаты по которым привязаны к EBITDA и денежному потоку компании в ближайшие 10 лет.

В целом компания Виктора Пинчука планирует реструктуризировать задолженность в объеме $1,41 млрд, в том числе $1,17 млрд основной суммы, в $400 млн.

АМКУ разрешил Хомутыннику купить крупнейшего торговца удобрениями Фирташа

Антимонопольный комитет разрешил кипрской фирме Orinast Limited Виталия Хомутынника приобрести более 50% акций кипрской Dresdenco Investments LTD. По данным СМИ, последней в Украине принадлежит фирма "Ника-Агротрейд", которая продает большую часть продукции украинских заводов группы Ostchem Дмитрия Фирташа.

Директор АЗС Коломойского начал поставки угля для "Центрэнерго"

Государственное "Центрэнерго" подписало договор на поставку угля с ООО "Нафта Форс", учредитель и директор которого имеет непосредственное отношение к деятельности группы "Приват".

Сам Игорь Коломойский в интервью Цензор,НЕТ охарактеризовал новое руководство "Центрэнерго" как "профессиональные и понятные нам люди", отметив, что консультирует их.

"Укрэнерго" подало в международный арбитраж против РФ за крымские активы

"Укрэнерго" уведомило РФ о передаче в арбитражный суд требований в споре относительно незаконного захвата своих инфраструктурных объектов на территории Крыма. Следующим шагом станет формирование состава арбитражного трибунала для рассмотрения этого спора.

Сеть европейских казино подала в международный суд иск против Украины

Эстонская компания Olympic Entertainment Group подала в международный арбиртаж иск против Украины. Компания владела сетью казино "Эльдорадо", которые пришлось закрыть в 2010 году в связи с принятием закона о запрете игорного бизнеса. Свои убытки она оценивала в 12 млн евро.

КОРРУПЦИЯ/РАССЛЕДОВАНИЯ

НАБУ возобновило расследование дела "Приватбанка" по заявлению депутатов Коломойского

Детективы НАБУ пришли с обыском в "Приватбанк", потребовав документы об условиях получения услуг от юридических советников и других консультантов. Основанием для обыска оказались поданные в 2017-2018 годах заявления от народных депутатов, которых связывают с бывшими владельцами банка Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым.

Ранее сам Коломойский пытался с помощью судебных решений запретить выполнять условия договоров с украинскими и международными компаниями, привлеченными к финансовому расследованию деятельности бывших совладельцев "Приватбанка".

Нацагентство без конкурса передало Херсонскую нефтеперевалку неизвестной компании

АРМА с помощью полиции и решения суда получило в распоряжение Херсонский нефтеперевалочный комплекс от государственного "Предприятия по обеспечению нефтепродуктами" (ПОНП), после чего подписало договор о передаче его в управление неизвестной компании ООО "Вествайт Трейд" сроком на 5 лет.

Херсонская нефтеперевалка признана вещественным доказательством по делу Сергея Курченко и с осени 2014 года была передана в управление ГП ПОНП.

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