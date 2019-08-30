Нефьодов рассказал о будущих изменениях в системе ProZorro

Как передает БизнесЦензор, об этом глава Таможенной службы Максим Нефьодов сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Если коротко, то это вторая закупочная революция", – подчеркнул Нефьодов.

По словам чиновника, документом предложено ввести обязательное использование Prozorro при закупках от 50 тысяч гривен (новая упрощенная процедура), что позволит вывести из тени более 250 тыс. закупок.

Также документом предусмотрены меры по борьбе с "тендерным троллингом". В частности, возможность внедрения дифференцированной платы за обжалование тендера в АМКУ постановлением правительства в процентах от стоимости предмета закупки, а также отмена процедуры отзыва жалобы.

Кроме того, предусмотрено автоматическое отклонение аномально низких ценовых предложений (которые более чем на 40% отличаются от средней цены предложения) для борьбы с "демпингом цен", который приводит к закупкам некачественных товаров и услуг, или заставляет учреждения соглашаться на меньший объем закупки

Также вводится возможность отклонения предложения поставщиков, которые ранее не выполнили условия договора.

Нефьодов добавил, что законопроект предусматривает введение персональной ответственности должностных лиц (в частности, руководителей органов) за нарушение законодательства в сфере публичных закупок: штраф от 2 до 10 тысяч необлагаемых минимумов (34-170 тыс. грн).

Проект закона создает "Онлайн-магазин" для бюджетных учреждений: введение электронных каталогов распространенных товаров, которые будут администрироваться централизованными закупочными организациями и упрощать процесс закупки для бюджетного учреждения.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram