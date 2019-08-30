Зеленский предложил урезать финансирование партий из госбюджета

Текст соответствующего законопроекта (№1029) о внесении изменений в законодательные акты относительно обеспечения эффективности институционального механизма предотвращения коррупции опубликован на сайте Верховной Рады, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В частности, президент предлагает выделять ежегодно на государственное финансирование партий 0,01 размера минимальной заработной платы, умноженной на общее количество избирателей, принявших участие в голосовании по многомандатному избирательному округу на последних выборах народных депутатов. Сейчас этот коэффициент составляет 0,02.

Кроме того, законопроектом предусматривается, что право на госфинансирование будут иметь партии, которые на последних парламентских выборах набрали не менее 5% голосов в многомандатном избирательном округе.

Такие изменения предлагается внести в ст. 172 и ст. 173 закона "О политических партиях в Украине".

Как сообщалось, согласно действующему законодательству, по итогам парламентских віборов право на получение государственного финансирования уставной деятельности получили 11 политических партий: "Слуга народа", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Всеукраинское объединение "Батькивщина", "Европейская солидарность", "Голос", "Радикальная партия Олега Ляшко", "Сила и честь", "Оппозиционный блок", "Украинская стратегия Гройсмана", "Партия Шария", "Всеукраинское объединение "Свобода". Последние 6 из них не прошли в Верхновую Раду, но набрали больше необходимых для получения средств из бюджета 2% голосов.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram