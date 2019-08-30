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30.08.19 18:59

"Нафтогаз" увеличил чистую прибыль в 3 раза

НАК "Нафтогаз Украины" как отдельное юридическое лицо в январе-июне 2019 года увеличила чистую прибыль в 2,9 раза (на 13,58 млрд грн) по сравнению с аналогичным периодом 2018 года – до 20,58 млрд грн.

"Нафтогаз" увеличил чистую прибыль в 3 раза

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

Согласно отчетности "Нафтогаза" в системе раскрытия информации Нацкомисии по ценным бумагам и фондовому рынку, доход "Нафтогаза" от реализации за шесть месяцев текущего года снизился на 4,3% (на 3,95 млрд грн) – до 88,05 млрд грн, валовая прибыль – на 15,4% (на 5,02 млрд грн), до 27,51 млрд грн.

Как сообщалось, "Нафтогаз Украины" планирует в 2019 году увеличить чистую прибыль на 58,6%, или на 7,97 млрд грн, до 21,59 млрд грн по сравнению с аналогичным показателем 2018 года. 

Напомним, по результатам деятельности в 2018 году НАК "Нафтогаз Украины" как отдельное юридическое лицо получило чистую прибыль в сумме 13,6 млрд грн, что в 2,9 раза меньше результата за 2017 год. 

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Холдинг является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.

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