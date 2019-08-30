Новый премьер увидел возможности для победы над контрабандой до конца года

Об этом премьер-министр Алексей Гончарук заявил на встрече с журналистами, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Контрабанда – это тоже история, которую мы должны победить в этом году. Есть Макс Нефьодов. Я ему очень доверяю и считаю, что он очень сильный менеджер, честный человек. И я очень надеюсь на то, что уже в этом году контрабанда как системное явление уйдет в прошлое", – подчеркнул Гончарук.

По словам премьера, для этого у Украины есть все, что нужно – необходимо лишь несколько месяцев на отладку работы системы.

"Для этого есть все – есть СБУ, есть Погранслужба с новым менеджером, есть Макс Нефьодов на таможне. Ему нужно пару месяцев для того, чтобы сделать систему управляемой, потому что сейчас это скорее "мозг без рук и ног", – заявил Гончарук.

При этом глава правительства подчеркнул, что строительство такой большой государственной машины требует времени, но она в любом случае должна начать полноценно функционировать и это должно быть сделано до конца года.

"По разным оценкам, объем контрабанды оценивается в миллиарды долларов", – напомнил премьер, отметив, что победа над контрабандой позволит привлечь дополнительные ресурсы в бюджет и "справиться с бедностью".

Как сообщалось, накануне Верховная Рада поддержала кандидатуры на должности членов нового Кабинета министров, предложенные новоназначенным премьер-министром Алексеем Гончаруком от имени парламентской коалиции (фракция "Слуга народа").

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