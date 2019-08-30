Профицит сводного платежного баланса в июле составил $1,28 миллиарда, – НБУ

Об этом свидетельствую предварительные данные Национального банка Украины, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Это позволило увеличить международные резервы (на 1 августа 2019 года - $21,8 млрд.) и обеспечить финансирование импорта будущего периода в течение 3,4 месяца", – сказано в сообщении НБУ.

Он указывает, что в целом за семь месяцев этого года сводный платежный баланс сведен с профицитом $2,024 млрд по сравнению со $137 млн за семь месяцев прошлого года.

Одной из причин этого стало дальнейшее увеличение поступлений от оплаты труда на 12,5% – до $7,1 млрд, в том числе в июле – на 3%, до $1,05 млрд. Однако более существенный вклад – от размещения в июле еврооблигаций на общую сумму около $1,5 млрд "Нафтогазом Украины" и "Укрзализныцей", а также большой приток нерезидентов в ОВГЗ.

По данным Нацбанка, дефицит текущего счета платежного баланса в июле 2019 года уменьшился до $609 млн (4,4% ВВП) по сравнению с $990 млн (8,4% ВВП) в июле 2018 года.

Импорт товаров вырос на 9,6% – до $5,47 млрд, в частности, за счет неэнергетического импорта, который увеличился на 16,5%, тогда как объемы энергетического импорта сократились на 10,1% . В Нацбанке уточнили, что больше всего среди неэнергетического импорта вырос импорт продукции машиностроения (на 36,0%).

Экспорт товаров в июле увеличился на 20,3% – до $3,96 млрд, тогда как в июне он уменьшился на 12,2%. Основным фактором роста июльского экспорта стал рост экспорта зерновых и масличных продовольственных товаров – на 36,5%. В то же время экспорт черных и цветных металлов и продукции химической промышленности остался практически на уровне прошлого года. Экспорт древесины и изделий из нее сократился на 9,5%.

В целом за январь-июль 2019 года дефицит текущего счета сократился почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2018 года – до $864 млн (1,1% ВВП).

Экспорт товаров за этот период увеличился на 7,9% – до $26,4 млрд, тогда как импорт – на 8,9%, до $33,2 млрд.

В частности, объемы экспорта в страны ЕС увеличились – на 11,8%, благодаря чему доля стран ЕС в общем экспорте достигла 38,1%. Объемы экспорта в страны Азии и Африки возросли на 8,4% и 17,8% соответственно, в результате доля стран Азии в общем экспорте практически не изменилась – 31,6%.

В то же время объемы экспорта в Россию сократились на 14,8%, а его доля в общем экспорте снизилась до 5,8% с 7,3% в январе-июле 2018 года.

За семь месяцев 2019 года объем импорта из стран ЕС вырос на 13,7%, из Азии – на 23,1%., в результате доля импорта из стран ЕС увеличилась с 37,2% до 38,9%, из Азии – с 21,0% до 23,7%.

В то же время объемы импорта из России сократились на 2,7%, а его доля в общем импорте снизилась с 14,5% до 12,9%.

Чистое заимствование от внешнего мира (суммарное сальдо текущего счета и счета операций с капиталом) в июле 2019 составило $572 млн, тогда как в июле 2018 года - $960 млн. Всего за семь месяцев 2019 года чистое заимствование от внешнего мира составило $831 млн против $1,61 млрд за аналогичный период 2018 года. .

Чистый приток средств по финансовому счету в минувшем месяце составил $1,9 млрд, прежде всего благодаря притоку портфельных инвестиций, тогда как в июле прошлого года чистый приток по финансовому счету составил $790 млн.

Всего за январь-июль 2019 года чистый приток средств по финансовому счету составлял $2,9 млрд против $1,8 млрд. за аналогичный период 2018 года.

Чистый приток по операциям государственного сектора составил $1,2 млрд против его оттока в июле 2018 года на сумму $38 млн. Нацбанк объяснил приток по операциям госсектора активным участием нерезидентов на рынке ОВГЗ: чистая покупка ценных бумаг составила $1,2 млрд.

Помимо этого, в июле 2019 года по сравнению с июлем 2018 года увеличился чистый приток прямых иностранных инвестиций – до $170 млн против $136 млн, тогда как за семь месяцев этот показатель незначительно сократился – с $1,2 млрд в январе-июле 2018 года до $1,1 млрд в январе-июле 2019 года.

Чистое увеличение внешней позиции банковской системы по операциям с портфельными и другими инвестициями составило $1,7 млрд за счет роста активов по статье "валюта и депозиты" на $1,4 млрд.

Чистое уменьшение внешней позиции реального сектора (без учета прямых иностранных инвестиций) составило $2,0 млрд, прежде всего, из-за поступлений от выпуска еврооблигаций на сумму $1,5 млрд, а также увеличения чистой внешней задолженности по торговым кредитам на $789 млн (в июле 2018 года чистая внешняя задолженность сократилась на $107 млн).

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