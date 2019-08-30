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30.08.19 20:11

Тесть Насирова готовит строительство незаконной высотки возле центрального вокзала. ФОТО

Департамент градостроительства и архитектуры КГГА 31 июля выдал ООО "Стройресурс" градостроительные условия и ограничения на строительство многофункционального комплекса по ул. Жилянской, 81, ул. Гайдара, 5 в Голосеевском районе.

глимбовский

Об этом свидетельствуют данные Департамента, передает БизнесЦензор со ссылкой на Наші гроші.

Как отмечает издание, согласно Генплану, функциональным назначением участков общей площадью 0,31 га является частично территория общественных зданий и сооружений, частично – коммунально-складская территория, а еще частично – территория улиц и дорог. Соответственно, строительство жилья на этих участках запрещено.

Тесть Насирова готовит строительство незаконной высотки возле центрального вокзала 01

Вместе с тем КГГА во исполнение решения Окружного админсуда Киева от 5 февраля этого года выдал градостроительные условия на строительство комплекса высотой до 35 этажей.

Комплекс в документе называется многофункциональным, вместе с тем в ГУО приводятся данные, необходимые для проектирования жилой застройки.

Учредителем ООО "Стройресурс" является ООО "Плотофленд", владельцем которого является известный строитель, владелец строительной корпорации "Альтис-Холдинг" Александр Глимбовский. Глимбовский является тестем бывшего председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова, который был уволен после ареста по обвинению в махинациях с налоговыми рассрочками.

Тесть Насирова готовит строительство незаконной высотки возле центрального вокзала 02

Участок, где за планируется строительство, находится вблизи железнодорожного вокзала "Киев-Пассажирский".

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